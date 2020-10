MotoGP: Zwangspause für Rossi wegen Corona

Valentino Rossi wird beim MotoGP-Rennen in Aragon (ESP) am kommenden Sonntag nicht teilnehmen können. Der Italiener wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. «Ich bin so enttäuscht, dass ich das Rennen in Aragon verpassen werde», schrieb der neunfache Weltmeister auf Twitter. Der 41-Jährige sei «traurig und wütend, weil ich mein Bestes getan habe, um das Protokoll zu respektieren». Zudem gehe Rossi davon aus, dass er auch beim Teruel-GP am 25. Oktober auf gleicher Stecke nicht dabei sein wird.