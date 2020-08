Legende: Will trotz gebrochenem Handgelenk in Spielberg antreten Johann Zarco. imago images

MotoGP: Zarco muss aus Boxengasse starten

Für Johann Zarco hat der Horrorsturz beim Grand Prix von Österreich vom letzten Wochenende auch ein sportliches Nachspiel. Der Franzose muss in seinem nächsten Rennen aus der Boxengasse starten. Zarco war am vergangenen Sonntag in einen spektakulären Unfall mit dem Italiener Franco Morbidelli verwickelt. Die Motorräder der beiden Fahrer verfehlten dabei Valentino Rossi und Maverick Viñales nur um Zentimeter. Der Untersuchungs-Ausschuss des Weltverbandes FIM taxierte Zarcos Fahrweise nun als «unverantwortlich».

Formel 1: Williams hat einen neuen Besitzer

Der englische Formel-1-Traditionsrennstall Williams gehört nun einer US-Investmentgesellschaft. Dorilton Capital mit Sitz in New York kaufte das Privatteam. Williams hat schon seit Jahren erhebliche finanzielle Probleme, die sich zuletzt in der Corona-Krise verschärft hatten. In Dorilton Capital habe man einen neuen Besitzer gefunden, «der den Sport versteht und weiss, was es braucht, um erfolgreich zu sein», erklärte am Freitag Co-Teamchefin Claire Williams. Name und Hauptsitz des Teams in Grove sollen bleiben.