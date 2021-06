Legende: Starker Auftritt in Misano Dominique Aegerter. Freshfocus

Supersport-WM: Aegerter überzeugt

Dominique Aegerter feierte in Misano im fünften Lauf der Supersport-WM seinen zweiten Saisonsieg. Damit übernahm der Berner vom Südafrikaner Steven Odendaal auch gleich die Führung in der Gesamtwertung. Aegerter, der aus der Pole Position gestartet war, feierte einen Start-Ziel-Sieg. Der 30-Jährige, der auch in der Elektroklasse MotoE startet, überquerte die Ziellinie eine gute Sekunde vor Luca Bernardi aus San Marino und knapp 1,4 Sekunden vor Odendaal. Randy Krummenacher fuhr auf den ebenfalls guten 7. Rang. Am Sonntag findet in Misano ein zweites Rennen statt.