Alonso mit dem Rad verunfallt

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso ist gut 6 Wochen vor dem Start der neuen Saison in einen Autounfall verwickelt worden. Der 39-Jährige unternahm am Donnerstag eine Trainingsfahrt mit dem Rennrad in der Schweiz, als es zu dem Zwischenfall kam. Das bestätigte sein Team Alpine, das bis zum vergangenen Jahr unter dem Namen Renault an den Start ging. Alonso sei ansprechbar, hiess es in der Mitteilung, am Freitagmorgen sollen weitere Untersuchungen folgen. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport, die als erstes berichtet hatte, ereignete sich der Unfall in der Nähe von Alonsos Wohnort Lugano. Der Spanier sei mit Verdacht auf Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, der Zustand sei aber keineswegs kritisch.

Erneut ein GP Portugal geplant

Die Formel 1 soll auch 2021 in Portugal Station machen. Der Grand Prix soll den bisher freien Kalenderplatz am 2. Mai bekommen. Die endgültige Vereinbarung stehe noch unter dem Vorbehalt eines Vertrages mit dem Veranstalter. Nach mehreren Rennabsagen 2020 aufgrund der Pandemie hatte Portugal in Portimao Ende Oktober ein Comeback in der Formel 1 gegeben.