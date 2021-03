Legende: Vor malerischer Kulisse Die Formel 1 absolviert ein Rennen in Aserbaidschan. imago images

Formel 1 wieder in Aserbaidschan

Die Formel 1 kehrt in der bevorstehenden Saison mit einem Geisterrennen nach Aserbaidschan zurück. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, findet der sechste WM-Lauf am 6. Juni aufgrund der Coronapandemie vor leeren Rängen statt. Angesichts der weltweiten Lage sei es derzeit noch zu früh für die Rückkehr von Zuschauern. Das Rennen auf dem Stadtkurs in Baku war im Vorjahr pandemiebedingt abgesagt worden. Fans mit Tickets für das damals geplante Rennwochenende können diese im kommenden Jahr ohne Zusatzkosten einsetzen.

Portugal als Austragungsort bestätigt

Die Formel 1 ist wie erwartet auch in diesem Jahr in Portimao zu Gast. Der Grand Prix von Portugal, der im vergangenen Oktober zum ersten Mal im Ort im Süden des Landes ausgetragen wurde, steht als 3. Veranstaltung der Saison am Sonntag, 2. Mai, im Programm. Die Formel-1-WM beginnt Ende März mit dem Grossen Preis von Bahrain in Sakhir. Der Kalender umfasst die Rekordzahl von 23 Rennen.