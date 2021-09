Legende: Startet in Russland vom Ende des Feldes Charles Leclerc. Keystone

Leclerc mit verbessertem Motor von ganz hinten

Charles Leclerc muss am Sonntag in seinem Ferrari vom Ende des Feldes in das Formel-1-Rennen im russischen Sotschi starten. Der 23-jährige Monegasse tritt mit einem verbesserten neuen Motor an. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in dieser Saison handelt, aber laut Reglement nur 3 pro Fahrer erlaubt sind, erhält Leclerc die reglementarisch vorgesehene Strafe. Unter anderem soll der neue Motor rund 10 PS mehr Leistung bringen.

01:17 Video Archiv: Leclerc mit Bestzeit und Crash in Monaco Aus sportheute vom 22.05.2021. abspielen

Miami kommt zur F1-Premiere

Miami wird am 8. Mai 2022 die Formel-1-Premiere feiern dürfen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Einen vollständigen Rennkalender für die kommende Saison gibt es bisher noch nicht. Gerechnet wird mit insgesamt 23 Grands Prix und dem Saisonstart am 20. März in Bahrain.

Schumacher auch 2022 bei Haas

Mick Schumacher hat seinen Stammplatz für die Formel-1-Saison 2022 sicher. Das Haas-Team bestätigte den 22-jährigen Deutschen am Donnerstag ebenso für das kommende Jahr wie den Russen Nikita Masepin. Damit ist nur noch ein Stammcockpit zu vergeben: der zweite Sitz bei Alfa Romeo neben Valtteri Bottas.