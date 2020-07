Formel 1: Perez positiv getestet

Die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall im Fahrerlager. Der mexikanische Pilot Sergio Perez wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilten der Internationale Automobilverband FIA und die Rennserie am Donnerstagabend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nun nicht mehr am GP von Grossbritannien am Sonntag in Silverstone teilnehmen. Perez sei körperlich gesund und bei guter Stimmung, teilte sein Team Racing Point mit. Erst der zweite Test von Perez fiel positiv aus. Zuvor hatte es ein nicht eindeutiges Test-Ergebnis gegeben und der WM-Sechste musste fernab der Strecke vorsorglich isoliert werden.