Aegerter wird in der Saisonvorbereitung ausgebremst

Pilot leidet an Virusinfektion

Legende: Dominique Aegerter Ist momentan nicht ausreichend bei Kräften, um auf der Maschine angreifen zu können. Keystone/EPA/JOEL CARRETT

Dominique Aegerter musste die ersten offiziellen Testfahren in Spanien auslassen. Bei seiner Ankunft in Jerez war eine Virusinfektion diagnostiziert worden war.

«Ich werde auch die zweitägigen Tests nächste Woche in Portimao verpassen und stattdessen dem ärztlichen Rat folgen, nach Hause in die Schweiz zurückzukehren», schrieb Aegerter auf Instagram.

Am 25. Februar steht das erste Rennen an

In seiner Heimat werde er sich voll auf seine Genesung konzentrieren, bevor die Saison in einem Monat in Australien beginnt.

Der frühere Moto-2-Fahrer steht vor seinem zweiten Jahr in der Superbike-WM, nachdem er seine Debüt-Saison in der Königsklasse der seriennahen Motorräder mit 2 Podestplätzen abgeschlossen hatte.