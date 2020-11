Saisonfinale in der DTM

An diesem Wochenende fällt auf dem Hockenheimring mit 2 abschliessenden Rennen die Entscheidung um die DTM-Meisterschaft – und ein Schweizer ist ganz vorne dabei. Nico Müller könnte der erste Schweizer Champion in der DTM werden.

Doch Müller liegt in der Meisterschaft 19 Punkte hinter dem Deutschen René Rast, hat es aber noch in den eigenen Händen: Wenn er in den beiden Rennen jeweils aus der Pole Position startet und zweimal gewinnt, wäre er auch Sieger der Gesamtwertung. SRF-Kommentator Michael Stäuble über die Chancen des 28-Jährigen: «Es wird schwierig, aber nicht unmöglich.»

Strecke liegt Müller

SRF-Experte Marc Surer bereiten vor allem die tiefen Temperaturen Sorgen: «In Zolder war Müllers Auto nicht auf die Temperaturen abgestimmt und nun wird auf dem Hockenheimring ähnliches Wetter erwartet.»

Die Strecke in Hockenheim liegt Müller. So konnte er vor einem Jahr zum Abschluss ein Rennen auf diesem Circuit gewinnen. Surer: «Müller wird kämpfen müssen, denn in Hockenheim gibt es sehr viele Überholmöglichkeiten.»