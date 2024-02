Am kommenden Wochenende beginnt in Bahrain die neue Formel-1-Saison. SRF überträgt wiederum sämtliche Rennen live. Neu wird die noch immer aktive Rennfahrerin Simona de Silvestro an ausgewählten Wochenenden als Co-Kommentatorin für SRF im Einsatz stehen.

Legende: Neu im SRF-Team Simona de Silvestro. SRF/Gian Vaitl

24 Rennen – so viele wie noch nie – umfasst die Formel-1-Saison 2024. Lanciert wird sie am kommenden Wochenende in Bahrain am Persischen Golf. Schweizer Radio und Fernsehen wird wiederum alle Rennen inklusive der Qualifyings, Sprint- und Shootout-Wettkämpfe live im TV übertragen. Das Team um die Kommentatoren Michael Weinmann, Nico Müller und Oliver Sittler sowie Experte Marc Surer erhält dabei prominente Verstärkung: Simona de Silvestro.

Ehemalige Sauber-Testfahrerin

Die 35-Jährige blickt unter anderem auf fünf Saisons in der prestigeträchtigen US-amerikanischen «IndyCar Series» zurück. Bei Sauber konnte sie 2014 als Testfahrerin bereits Formel-1-Luft schnuppern. Auch 2024 wird de Silvestro als Rennfahrerin aktiv sein – und daneben bei ausgewählten Rennen als Co-Kommentatorin bei SRF im Einsatz stehen. «Ich freue mich darauf, die spannenden, heissen Szenen der Formel 1 für einmal hinter der Kamera mitzuverfolgen und dem Publikum Einblicke in meinen Erfahrungsschatz als Rennfahrerin zu geben», blickt die gebürtige Thunerin auf ihre neue Aufgabe voraus.

Zum ersten Mal zu hören sein wird Simona de Silvestro am zweiten Rennwochenende am 8. und 9. März 2024 beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah. Auch Daniel Bolliger, Leiter Live Sport bei SRF, freut sich über den Neuzugang im Expertenteam: «Simona de Silvestro bringt die Erfahrung von 20 Jahren Rennsport und über 300 Rennen mit. Sie wird unsere Berichterstattung über die Formel 1 bereichern.»

Auch MotoGP und Moto3 live bei SRF

Ein Wochenende nach der Formel 1 starten auch die Motorrad-Cracks ins Grand-Prix-Jahr. Die 21 Rennen dauernde Saison 2024 wird in Katar lanciert. SRF überträgt wiederum sämtliche Rennen der MotoGP live. Neu im Programm ist die dritthöchste Moto3-Kategorie, in der kommende Saison mit Noah Dettwiler auch ein Schweizer am Start sein wird. Begleitet werden die Rennen vom ehemaligen Weltmeister und SRF-Motorrad-Experten Tom Lüthi.