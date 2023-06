Der Basketball-Star tritt am Motorsport-Event in Fussstapfen von Grössen wie Brad Pitt und Rafael Nadal.

Stargast an 24-h-Rennen

Legende: Wird in Le Mans die Startflagge schwingen LeBron James. imago images/NurPhoto

Besonderer Gast zum 100-jährigen Jubiläum: Basketball-Superstar LeBron James eröffnet am kommenden Wochenende das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wie die Veranstalter mitteilten, gibt sich der beste Punktesammler der NBA-Geschichte beim runden Geburtstag des Motorsport-Klassikers die Ehre.

Seit 1949 überträgt der Automobile Club de l'Ouest (ACO) einem Prominenten die Aufgabe, die französische Flagge zum Start des Rennens zu senken. Nun tritt «King» James in die Fussstapfen von Grössen wie Hollywood-Star Brad Pitt (2016) und Tennis-Ikone Rafael Nadal (2018).

Spielfilm «Le Mans 66: Gegen jede Chance» Box aufklappen Box zuklappen Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der 24-Stunden-Rennen von Le Mans strahlt SRF zwei am Sonntag, 11. Juni (20:05 Uhr) den Spielfilm «Le Mans 66: Gegen jede Chance» mit Matt Damon und Christian Bale aus.

«Es ist eine Ehre für mich, an diesem historischen Moment des Motorsports teilzunehmen», sagte der 38-jährige Spieler der Los Angeles Lakers: «Ich kann es kaum erwarten, dieses ikonische Rennen zu starten.»

Ferrari kehrt nach 50 Jahren zurück

Erstmals seit 1973 wird auch Ferrari wieder mit von der Partie sein in Le Mans. 50 Jahre nach ihrer letzten Teilnahme wird die «Scuderia Rossa» mit 2 Autos an den Start gehen. Der letzte Ferrari-Sieg in Le Mans datiert von 1965.