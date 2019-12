Mehr aus dieser Rubrik

Bereits am Montag hatten die beiden Motorsportstars auf dem Circuit Ricardo Tormo ihre Runden gedreht, doch erst am Mittwoch veröffentlichte Valentino Rossis Yamaha-Team Fotos. «Ich war schon vorher ein grosser Fan von Lewis, aber jetzt bin ich es noch etwas mehr», sagte Rossi nach der Fahrt im Mercedes-Silberpfeil. «Es war eine spektakuläre Chance für mich, den W08 zu testen.»

Er sei vom Auto «beeindruckt» gewesen, sagte Rossi, die Geschwindigkeit bezeichnete der neunmalige Motorrad-Weltmeister als «sensationell. Es war ein grosser Spass. Ich habe mich einen Tag lang wie ein Formel-1-Pilot gefühlt. Ich wollte, dass der Tag nie aufhört.» Lewis Hamiltons Vorstellung mit der Yamaha M1 lobte Rossi: «Er war auf der Maschine brillant.»

Der Brite freute sich für Rossi. «Es war toll, dass er das Auto zum ersten Mal erleben durfte», so Hamilton: «Es hat mich an meine erste Fahrt in einem Formel-1-Wagen erinnert.» 2010 hatte Rossi in Barcelona einen Ferrari getestet.