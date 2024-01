Nasser Al-Attiyah strebt bei der Rallye Dakar den 3. Sieg in Folge an. Danach will er wieder im Skeet durchstarten.

Legende: Will erneut als Erster durch die saudi-arabische Wüste Nasser Al-Attiyah. imago images

An der am Freitag in Al-Ula (Saudi-Arabien) startenden 46. Rallye Dakar ist Nasser Al-Attiyah der meistgehandelte Favorit. Der Mann aus Katar hat das prestigeträchtige Wüstenrennen bereits 5 Mal gewonnen, zuletzt zweimal in Folge.

Das Triple, das seit der Erstaustragung 1978 erst zwei andere Fahrer geschafft haben, wollen dem 53-Jährigen diverse Stars streitig machen, darunter die Franzosen Sébastien Loeb, der wie Al-Attiyah im Team Prodrive engagiert ist, und Stéphane Peterhansel, der die Rallye Dakar 14 Mal gewinnen konnte (Rekord). Nach insgesamt 13 Etappen geht die Wüsten-Rallye am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer zu Ende.

01:08 Video Archiv: Bilder der letzten Etappe 2022 mit Sieger Al-Attiyah Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Begnadeter Schütze

Al-Attiyah hat danach weitere grosse Pläne, allerdings in einer anderen Sportart: Im Skeet (Wurf- oder Tontaubenschiessen) nahm er seit 1996 (Atlanta) bereits sechsmal an Olympia teil und gewann 2012 in London gar die Bronzemedaille – es war erst das 4. olympische Edelmetall für Katar.

Nachdem er die letzten Spiele in Tokio verpasst hatte, hofft er, sich für Paris erneut qualifizieren zu können.