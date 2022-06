Legende: Ist wieder bei IndyCar-Rennen unterwegs Die Thunerin Simona de Silvestro. Archiv/Keystone/AP Photo/Darron Cummings

Am Sonntag war es auf der «Road America» in Elkhart Lake/Wisconsin soweit: Simona de Silvestro bestritt in einem Dallara-Chevrolet ihr 70. IndyCar-Rennen. Als nur eine von 2 Frauen im Starterfeld fuhr sie auf Platz 21 und zeigte sich im Anschluss zufrieden: «Es war nicht so schlecht für mein erstes Rennen.» Abgesehen von einem kurzen Ausflug 2021 in Indianapolis war es für die Waadtländerin ein Comeback nach sechsjähriger Absenz.

Die 2. Frau im Feld war die Kolumbianerin Tatiana Calderon, einst Teammitglied des F1-Rennstalls Sauber. Überhaupt werden die Frauen in der amerikanischen IndyCar-Series gepusht: De Silvestros Team Paretta Autosport arbeitet mit einer rein weiblichen Crew.

Die 33-Jährige de Silvestro, 2013 Zweite beim GP von Houston, wird heuer noch 2 weitere Rennen bestreiten dürfen: am 3. Juli in Mid-Ohio und am 7. August auf dem Stadtkurs von Nashville.