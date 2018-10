«In letzter Zeit postete ich Videos, in denen ich die Beine leicht bewegte. Aber die Realität ist, dass ich weit davon entfernt bin, ohne Hilfe zu laufen», schrieb Robert Wickens auf seinem Instagram-Account. In einem emotionalen Video, in welchem er von einer Matte auf den Rollstuhl transferiert wird, informiert der ehemalige IndyCar-Pilot über seine Querschnittlähmung.

Der 29-jährige Kanadier war am 19. August bei einem Rennen mit hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Auto kollidiert. Sein Wagen wurde dabei in die Fangzäune katapultiert und völlig zerstört. In den vergangenen zwei Monaten hat sich Wickens mehreren Operationen an der Wirbelsäule unterziehen müssen.