Legende: Schnell unterwegs Louis Delétraz. imago images/Archiv

Formel 2: Delétraz Dritter im Sprintrennen

Louis Delétraz hat sich seinen zweiten Podestplatz in der laufenden Formel-2-Meisterschaft gesichert. Der Genfer wurde im Sprintrennen in Silverstone hinter dem Briten Dan Ticktum und dem Dänen Christian Lundgaard Dritter. Im Hauptrennen tags zuvor war Delétraz, der beim Saisonauftakt in Spielberg ebenfalls in der Sprintprüfung Platz 2 belegt hatte, Sechster geworden.

DTM: Müller in Spa auf Rang 2

Nico Müller ist beim zweiten DTM-Rennen der Saison in Spa-Francorchamps erneut aufs Podest gefahren. Nach seinem Sieg am Samstag fuhr der Schweizer Audi-Pilot am Sonntag auf Platz 2. Er musste sich um nur 0.4 Sekunden seinem Markenkollegen Rene Rast geschlagen geben. Nach dem ersten Rennwochenende liegt Müller damit an der Spitze des Gesamtklassements.