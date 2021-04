Mortara in der Formel E als einziger Schweizer in den Top 10

Formel E: Kein Schweizer Exploit in Valencia

Edoardo Mortara fuhr als einziger des Schweizer Trios beim 2. Rennen des Formel-E-Wochenendes in Valencia in die Top 10. Der Venturi-Fahrer wurde 2 Plätze vor Sébastien Buemi Neunter. Nico Müller musste nach dem überraschenden 2. Rang vom Samstag als 20. wieder mit einer Position in den hinteren Regionen vorliebnehmen. Der Brite Jake Dennis feierte einen Premierensieg in der Elektro-Serie. Der BMW-Pilot setzte sich vor dem Deutschen André Lotterer und dem Briten Alex Lynn durch.