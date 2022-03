Legende: Wieder mit Sorgenfalten auf der Stirn MotoGP-Pilot Marc Marquez. imago images/Hazrin Yeob Men Shah

MotoGP: Marquez plagen wieder Sehstörungen

Der 6-fache Motorrad-Weltmeister in der Königsklasse, Marc Marquez, leidet nach seinem Sturz am Sonntag beim Warm-up zum Grand Prix in Indonesien wieder an Sehstörungen. Der 29-jährige Spanier erklärte, er sehe wieder doppelt. Mit diesem Problem hatte Marquez bereits in der Vergangenheit mehrfach zu kämpfen. «Zum Glück ist es weniger schlimm als Ende letzten Jahres. Aber jetzt heisst es Ausruhen und Abwarten, wie sich die Verletzung entwickelt», erklärte der Sieger von 59 MotoGP-Rennen, der bei seinem Sturz am Sonntag eine Gehirnerschütterung erlitt. Das nächste MotoGP-Rennen findet am 3. April in Argentinien statt.

