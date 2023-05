Legende: Stark unterwegs in Spanien Dominique Aegerter. imago images/ZUMA Wire

Motorrad: Aegerter wird 5. in Montmelo

Dominique Aegerter auf einer Yamaha belegte in der Superbike-WM im 1. Rennen in Montmelo in der Nähe von Barcelona Platz 5. Der Oberaargauer erreichte damit sein zweitbestes Ergebnis in dieser Serie, in die er auf diese Saison hin gewechselt hatte. Besser klassiert war Aegerter lediglich vor 2 Wochen in Assen. Das Rennen in Montmelo musste nach 3 Runden und einem Sturz des Brasilianers Eric Granado abgebrochen werden. Die restlichen 17 Umgänge nahm Aegerter aus Position 7 in Angriff, nachdem er sich für den eigentlichen Start Platz 2 gesichert hatte. In der WM-Wertung stiess der einstige Grand-Prix-Fahrer um 2 Ränge auf Platz 6 vor. Dominator Alvaro Bautista aus Spanien war erneut eine Klasse für sich und fuhr im 10. Rennen mit fast 9 Sekunden Vorsprung zum 9. Sieg.