MotoE: Aegerter mit starkem Start

Dominique Aegerter ist in der MotoE im GP von Spanien auf den 2. Rang gefahren. Der Oberaargauer, von Startplatz 5 losgefahren, zeigte beim ersten Saisonrennen einen starken Auftritt und arbeitete sich in Jerez kontinuierlich nach vorne. Den Sieg holte sich der Brasilianer Eric Granado mit rund 7 Zehnteln Vorsprung. Aegerter, der auch in der Supersport-WM antritt, will in seiner 3. Saison in der MotoE nach den Gesamträngen 3 und 2 dieses Jahr den Titel holen. Bereits am Sonntag steht in Spanien das nächste MotoE-Rennen auf dem Programm.

Formel E: 1. Saisonsieg für Vandoorne, Buemi Achter

Stoffel Vandoorne feierte in Monte Carlo in der Formel-E-Weltmeisterschaft seinen ersten Saisonsieg. Der Belgier gewann im Mercedes vor dem aus der Pole Position gestarteten Neuseeländer Mitch Evans im Jaguar und dem Franzosen Jean-Eric Vergne im Techeetah. Mit seinem insgesamt dritten Sieg in dieser Rennserie übernahm Vandoorne, einst in der Formel 1 für das Team McLaren tätig, auch die Führung in der WM-Gesamtwertung. Sébastien Buemi im Nissan beendete das sechste Rennen der laufenden Saison als Achter. Der Waadtländer war vom letzten Startplatz losgefahren. Edoardo Mortara im Venturi schied aus.