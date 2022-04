Dominique Aegerter knüpfte heuer nahtlos an seine Topleistungen von letzter Saison an. In der Supersport-WM, die er parallel bestreitet, hat er 3 der ersten 4 Rennen gewonnen und befindet sich auf Kurs, den Titel zu verteidigen.

Nur allzu gerne würde er diesen auch erstmals in der MotoE gewinnen. In den beiden Vorjahren war dem Oberaargauer kein Glück beschieden. In der Premierensaison wurde er in 2 (von nur 7) Rennen zu Fall gebracht und schloss auf Gesamtrang 3 ab.

Legende: Will vorne mitmischen Dominique Aegerter. imago images/Cordon Press/Miguelez Sports (Archiv)

Vielversprechende Vorbereitung

Letzten Herbst belegte ihn die Rennjury nach einem harten Überholmanöver beim Saisonfinale in Misano mit einer Zeitstrafe von 38 Sekunden. Weg war der Tagessieg, weg war zugleich auch der Titel, es resultierte Gesamtrang 2.

Grosser Profiteur war 2020 wie auch 2021 Jordi Torres. Den Spanier gilt es heuer erneut auf der Rechnung zu haben, ebenso wie den Brasilianer Eric Granado. Dennoch darf Aegerter, der wiederum für Dynavolt Intact fährt, mit einem guten Gefühl in die Saison steigen, gehörte er doch in der Vorbereitung wie gewohnt zu den Schnellsten.