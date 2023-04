Legende: Räumt seinen Posten Ende Saison Franz Tost. imago images/HochZwei

Formel 1: AlphaTauri-Teamchef Tost geht am Saisonende

Formel-1-Teamchef Franz Tost hört nach 18 Jahren Ende Saison beim Rennstall AlphaTauri auf. Die Nachfolge des 67-jährigen Österreichers treten der Franzose Laurent Mekies und sein Landsmann Peter Bayer in einer Doppelspitze an. Mekies kommt überraschend von der Scuderia Ferrari und wird Teamchef, Bayer Geschäftsführer. Tost bleibt dem Team als Berater erhalten.

Motorrad: MotoGP nicht in Kasachstan

Die MotoGP gastiert am zweiten Juli-Wochenende nicht in Kasachstan. Die geplante Premiere auf dem Rundkurs in Sokol wurde ersatzlos gestrichen. Als Grund für die Absage nannten die Verantwortlichen des Motorrad-Weltverbandes FIM «laufende Arbeiten der Strecken-Homologation» sowie «aktuelle globale operative Herausforderungen». Fürs nächste Jahr soll Kasachstan wieder in den Rennkalender aufgenommen werden.

00:43 Video Archiv: Marquez räumt Oliveira ab Aus Sport-Clip vom 26.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Formel 1: Motorenkontingent wird erhöht

Die Formel 1 hat das Motorenkontingent für die laufende Saison von 3 auf 4 erhöht. In den vergangenen Jahren bekamen Fahrer besonders gegen Ende der Saison Startplatzstrafen, weil ihre Fahrzeuge die zugelassene Komponentenzahl überschritten hatten.