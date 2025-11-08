Legende: Versöhnlicher Saisonabschluss Sébastien Buemi. Imago Images/IPA Sport

Langstrecken-WM: Buemi auf dem Podest

Sébastien Buemi hat seinen 5. Titelgewinn in der Langstrecken-WM nach 2014, 2019, 2022 und 2023 deutlich verpasst. In Bahrain feierte er mit Platz 2 immerhin einen versöhnlichen Saisonabschluss. Beim finalen 8-Stunden-Rennen in Sakhir musste sich der 37-jährige Waadtländer mit seinen Toyota-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa einzig dem anderen Toyota von Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nyck de Vries geschlagen geben. Den Titel in der Fahrerwertung sicherten sich James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im Ferrari. Dem Trio reichte zum Triumph Platz 4 in Bahrain. Die Kultmarke aus Maranello schwang auch in der Konstrukteurswertung obenaus. Letztmals konnte Ferrari vor 53 Jahren die Sportwagen-WM gewinnen.