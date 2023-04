Legende: Muss weiterhin zuschauen Marc Marquez. Getty Images/Octavio Passos

Motorrad: Marquez auch in Jerez nicht am Start

Der achtfache Weltmeister Marc Marquez wird auf einen Start bei seinem Heimrennen im spanischen Jerez am kommenden Wochenende verzichten. Seine Handverletzung ist noch nicht ganz verheilt. Beim Unfall beim Saisonauftakt in Portimao (POR) Ende März hatte sich Marquez einen Bruch eines Mittelhandknochens beim Daumen der rechten Hand zugezogen. Er wurde unmittelbar danach operiert. Der 30-Jährige strebt nun an, beim übernächsten MotoGP-Rennen im französischen Le Mans am 14. Mai wieder dabei zu sein.

00:43 Video Archiv: Marquez räumt Oliveira ab Aus Sport-Clip vom 26.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Formel 1: Motorenkontingent wird erhöht

Die Formel 1 hat überraschend das Motorenkontingent für die laufende Saison erhöht. Wie die F1-Kommission bestätigte, wurde die Anzahl der zugelassenen Komponenten beim Verbrennungsmotor, bei den Elementen zur Energierückgewinnung und dem Turbolader von drei auf vier aufgestockt. In den vergangenen Jahren bekamen Fahrer besonders gegen Ende der Saison Startplatzstrafen, weil ihre Fahrzeuge die zugelassene Komponentenzahl überschritten hatten. Der vierte GP der Saison 2023 findet am Sonntag in Aserbaidschan statt (live auf SRF).