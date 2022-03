Legende: Hat sein Cockpit bei Haas verloren Nikita Masepin. imago images

Formel 1: Masepin muss bei Haas gehen

Das US-Team Haas hat sich von seinem russischen Fahrer Nikita Masepin (23) getrennt, wie der Rennstall am Samstag bekannt gab. Zudem ist das russische Bergbauunternehmen Uralkali, bei dem Masepins milliardenschwerer Vater Dmitri Mehrheitsaktionär ist, wegen des Ukraine-Kriegs nicht mehr Hauptsponsor des Teams. Das Sponsoring soll Haas etwa 40 Millionen Euro pro Jahr eingebracht haben. «Das Haas F1 Team hat sich entschlossen, die Partnerschaft mit Uralkali und den Vertrag mit Nikita Masepin mit sofortiger Wirkung aufzulösen», heisst es in dem Statement: «Wie die gesamte Formel 1 ist das Team geschockt und betroffen von der Invasion in der Ukraine und hofft auf ein friedliches Ende des Konflikts.» Wer Masepin bei Haas als Teamkollege von Mick Schumacher ersetzen soll, gaben die Amerikaner noch nicht bekannt. Als Favorit auf das Cockpit gilt der amerikanisch-brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi.