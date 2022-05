Legende: Keine Formel-1-Action in diesem Jahr Die Rennstrecke von Sotschi. imago images/MArk Sutton

Formel 1: Nur noch 22 Grand Prix in dieser Saison

Die Formel 1 verzichtet definitiv auf einen Ersatz für den abgesagten Grand Prix von Russland in Sotschi. Der WM-Kalender für die laufende Saison umfasst damit 22 Rennen. Ursprünglich war das Gastspiel im Olympiaort von 2014 für das Wochenende vom 23. bis 25. September vorgesehen gewesen. Wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sagte die Formel 1 das Rennen jedoch ab und kündigte auch den bereits abgeschlossenen Vertrag mit St. Petersburg für die nächsten Jahre. Mit dem Entscheid wird auch der Rekord von 23 Grands Prix in einer Saison nicht erreicht.