Lüthi im Mittelfeld – Müller mit Trainingsbestzeit in der DTM

Legende: Nicht bei den Schnellsten Tom Lüthi weist nach dem Training noch Steigerungspotenzial auf. Keystone

Moto2: Lüthi verliert eine halbe Sekunde

Tom Lüthi hat sich im Moto2-Training zum GP von Europa in Valencia im vorderen Mittelfeld eingereiht. Der Berner, dem erstmals in seiner Moto2-Karriere eine Saison ohne Podestplatz droht, belegte mit gut einer halben Sekunde Rückstand auf den Trainingsschnellsten Enea Bastianini den 11. Rang. Einen Schreckmoment erlebte der Schweizer Moto3-Fahrer Jason Dupasquier. Er flog im ersten Training auf feuchter Strecke in hohem Bogen von seiner KTM, blieb aber unverletzt. Mit der 19. Zeit von 31 Fahrern hielt sich der Rookie aus dem Kanton Freiburg sehr gut.

DTM: Müller mit Tagesbestzeit im Training

Nico Müller hat beim 2. freien Training auf dem Hockenheimring die Tagesbestzeit herausgefahren. Der Schweizer war um 0,186 Sekunden schneller als sein ärgster Rivale René Rast, der Rang 3 belegte. Beim Saisonfinale in Hockenheim fällt die Entscheidung um die DTM-Meisterschaft. Müller liegt vor den beiden letzten Rennen 19 Punkte hinter dem Deutschen Rast. Dennoch kann der 28-jährige Müller den Titel noch aus eigener Kraft holen: Nämlich dann, wenn er in beiden Rennen aus der Pole Position startet und zweimal gewinnt.