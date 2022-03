Marquez verpasst das Rennen in Argentinien

Legende: Leidet wieder an einer Diplopie Marc Marquez sieht seit seinem Sturz doppelt. imago images/Cordon Press/Miguelez Sports

Moto GP: Marquez muss sich gedulden

Der sechsfache Motorrad-Weltmeister in der Königsklasse, Marc Marquez, wird nicht zum Grossen Preis von Argentinien (3. April, 20 Uhr) antreten. Der Spanier leidet seit seinem Sturz beim Warm-up zum Grand-Prix in Indonesien zum wiederholten Mal an Sehstörungen. Diese hätten sich gemäss seinem Arzt zwar verbessert, für eine Rückkehr zum Rennbetrieb sei es aber noch zu früh.