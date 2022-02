Formel 1: Rennleiter Masi abgesetzt – zwei Nachfolger

Der Automobil-Weltverband FIA hat Michael Masi nach dem umstrittenen Saisonfinale in Abu Dhabi als Rennleiter der Formel 1 abgesetzt. Bereits ab den Testfahrten nächste Woche in Barcelona sollen der ehemalige Rallye-Renndirektor Eduardo Freitas und der frühere DTM-Rennleiter Niels Wittich als Nachfolger fungieren. Sie sollen sich an den F1-Wochenenden abwechseln und werden von «Senior Advisor» Herbie Blash unterstützt. Ausserdem soll eine «virtuelle Rennleitung» als eine Art VAR den Rennleiter unterstützen, wie FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem mitteilte. Die Kommunikation zwischen Rennleitung und Teams soll künftig nicht mehr im Fernsehen übertragen werden. Die FIA hatte nach dem GP Abu Dhabi, wo Max Verstappen dank einer umstrittenen Safety-Car-Phase Weltmeister wurde, eine Untersuchung eingeleitet.