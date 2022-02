Formel 1: Red Bull stellt neuen Boliden vor

Max Verstappen hat bereits 59 Tage nach seinem WM-Titelgewinn den neuen Red-Bull-Rennwagen für die kommende Saison vorgestellt. Der RB18 wurde am Mittwoch online im britischen Milton Keynes präsentiert. «Vieles ist unbekannt, was das neue Auto betrifft. Deswegen bin ich auch neugierig, wie sich der neue Wagen fahren lässt», sagte Verstappen. Durch die Regeländerungen, die das Überholen leichter machen und damit für noch mehr Spektakel sorgen sollen, hat sich auch die Optik des neuen Red Bull stark zum 2021er-Modell verändert. Auffallend sind die vereinfachten Front- und Heckflügel sowie die Flügel über den Vorderrädern. Die Reifen sind dafür grösser geworden.

Mit viel Tamtam präsentiert:

Formel 1: McLaren bindet Norris

Traditions-Rennstall McLaren kann auch in den kommenden Jahren auf eines der grössten Talente setzen. Lando Norris verlängert seinen Vertrag bei den Briten bis Ende 2025, teilte das Team am Mittwoch mit. Norris hatte 2019 im Alter von 19 Jahren sein Debüt in der Königsklasse gegeben und fuhr bislang fünfmal aufs Podest.