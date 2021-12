In einem Interview mit dem ZDF versprach IOC-Präsident Thomas Bach «verbesserte Bedingungen» in Peking.

Legende: Beharrt auf der politischen Neutralität des IOC Präsident Thomas Bach. imago images

Nach der deutlichen Kritik etlicher Athletinnen und Athleten hat Thomas Bach verbesserte Bedingungen bei den Olympischen Winterspielen 2022 (4. bis 20. Februar) versprochen. «Für die Atmosphäre ist alles getan worden, was man unter Corona-Bedingungen machen kann», sagte Bach im Interview mit dem ZDF.

«Es wurden die Wartezeiten an Flughäfen verkürzt, niemand muss mehr auf das Covid-Ergebnis warten, der Transport der Athleten zum Olympischen Dorf und die Quarantäne-Bedingungen sind verbessert», erklärte der Präsident des IOC und kündigte an: «Wir werden eine Blase haben, in der man sich sehr sicher fühlen kann.»

IOC sieht sich nicht in der Verantwortung

In der Frage nach den Menschenrechtsverletzungen in China beharrte Bach auf der «politischen Neutralität» des Internationalen Olympischen Komitees. «Erwartungen, dass die Olympischen Spiele das politische System eines Landes ändern können, sind völlig überzogen. Unsere Verantwortung ist es nicht, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen», sagte Bach.