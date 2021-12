Niels Hintermann und Stefan Rogentin klassieren sich im 1. Training zur Abfahrt am Dienstag in den Top 10. Beat Feuz hält sich zurück, Carlo Janka steht vor einem schwierigen Comeback.

Niels Hintermann und Stefan Rogentin haben im 1. Training für die Weltcup-Abfahrt vom Dienstag in Bormio mit den Schnellsten mithalten können. Der Zürcher und der Bündner belegten die Plätze 6 und 9.

Hintermann bleibt auch über die Festtage im Hoch

Eine gute Woche nach Rang 3 in der Abfahrt in Gröden deutete Hintermann erneut seine Ambitionen an. Dass ihm die «Pista Stelvio» liegt, bewies der 26-Jährige schon vor zwei Jahren. Damals war er in der 2. Abfahrt Sechster geworden. In Gröden hatte auch Rogentin sein Erfolgserlebnis. Mit Rang 5 im Super-G steigerte er sein Bestergebnis im Weltcup deutlich.

Feuz wie immer zurückhaltend – Janka vor Comeback

Weitere Schweizer schafften es im Training in Bormio nicht unter die ersten 20. Beat Feuz fand sich im Klassement auf Platz 22 wieder. Am Start war auch Carlo Janka. Der Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden und die Rennen in Gröden wegen eines positiven Corona-Tests verpasst hat, steht vor seiner Saisonpremiere. Allerdings konnte er an Position 61 nur gerade 2 Athleten hinter sich lassen.

Die Bestzeit stellte Matteo Marsaglia auf. Der Italiener, der sich vor vor James Crawford aus Kanada und Aleksander Kilde (NOR) klassierte, beging allerdings einen Torfehler.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Matteo Marsaglia* (ITA) 1:56,91. 2. James Crawford (CAN) 0,11 zurück. 3. Aleksander Kilde (NOR) 0,18. 4. Brodie Seger (CAN) 0,22. 5. Simon Jocher (GER) 0,25. 6. Niels Hintermann (SUI) 0,46.



Ferner: 9. Stefan Rogentin (SUI) 0,74. 10. Dominik Paris (ITA) 0,76. 14. Matthias Mayer (AUT) 1,07. 22. Beat Feuz (SUI) 1,27. 25. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1,39. Die weiteren Schweizer: 28. Urs Kryenbühl (SUI) 1,50. 30. Yannick Chabloz (SUI) 1,69. 35. Marco Odermatt (SUI) 1,89. 39. Gilles Roulin (SUI) 2,05. 50. Justin Murisier (SUI) 2,94. 51. Ralph Weber (SUI) 2,95. 52. Lars Rösti (SUI) 3,03. 61. Carlo Janka (SUI) 5,79. – 63 Fahrer gestartet und klassiert.

* = Torfehler