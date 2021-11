Punkto Anzahl Siege kann Beat Feuz mit seinen 12 Abfahrts-Triumphen im Weltcup noch nicht mit Franz Klammer (25 Siege) und Peter Müller (19) mithalten. In Sachen Top-3-Klassierungen in der Abfahrt hingegen schon. Mit seinem 3. Platz am Samstag in Lake Louise (CAN) zog der 34-jährige Schangnauer mit den beiden Ski-Legenden aus Österreich und der Schweiz gleich. Das Trio steht bei jeweils 41 Podestplätzen. «Das ist ein cooler Meilenstein», freute sich Feuz im Zielraum von Lake Louise und präzisierte umgehend: «Es ist ein Karriere-Meilenstein.»

Zur Nummer 42 auf der «Birds of Prey»?

Es ist davon auszugehen, dass Feuz den alleinigen Rekord diese Saison an sich reissen wird. Der Emmentaler ist seit Jahren der beste und vor allem der konstanteste Abfahrer im Weltcupzirkus. Viermal in Folge entschied der Weltmeister von 2017 den Abfahrtsweltcup für sich. Das war vorher nur Klammer gelungen (1974/75 bis 1977/78). In Kanada fuhr Feuz zum 34. Mal in Folge in der Abfahrt in die Top 10. Von diesen 34 Rennen beendete er 26 auf dem Podest.

«Man weiss vor dem Saisonstart jeweils nicht so recht, wo man steht. Deshalb ist der Podestplatz eine coole Sache», freute sich Feuz. In der kommenden Woche bietet sich ihm in Beaver Creek auf der «Birds of Prey», auf der er schon zweimal gewonnen hat, die Möglichkeit, Klammer und Müller zu überflügeln.