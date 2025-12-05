Rok Aznoh hat sich bei seinem schweren Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek einen Kreuzbandriss zugezogen.

Legende: Musste nach dem Unfall mit dem Schlitten geborgen werden Rok Aznoh. imago images/ZUMA Press Wire

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Ärzteteams des Spitals in Vail melden, blieb Rok Aznoh nach seinem Horrorsturz in der Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek am Donnerstag zwar von schweren Kopf- und Nackenverletzungen verschont. Die Diagnose fällt gleichwohl happig aus. Ein Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Meniskusverletzung im rechten Knie beenden den Olympia-Winter für den 23-jährigen Slowenen vorzeitig.

Der Abfahrts-Juniorenweltmeister von 2023 war mit Startnummer 58 unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und mit geschätzten 110 km/h in die Fangnetze prallte. Dabei wurde ihm sogar der Helm vom Kopf gerissen.

Den Sieg in der 1. Abfahrt des Winters sicherte sich Marco Odermatt.

