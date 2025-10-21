Mit zwei Dokumentationen über die Saisonvorbereitung führt SRF auf die bevorstehende Weltcupsaison im Ski Alpin hin.

Teil 1 widmet sich den Generationenunterschieden in den verschiedenen Frauenteams. Diverse Athletinnen wie die Schweizerinnen Lara Gut-Behrami, 34, Michelle Gisin, 31, und Wendy Holdener, 32, aber auch Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone, 35, oder Abfahrts-Vizeweltmeisterin Miriam Puchner, 33, stehen vor ihren letzten Olympischen Spielen.

Gleichzeitig drängen junge Nachwuchskräfte wie Malorie Blanc, 21, Zrinka Ljutic, 21, und Lara Colturi, 18, an die Weltspitze. Zudem wirft SRF einen Blick in den Schweizer Frauen-Nachwuchs rund um die 17-jährigen Lara Bianchi, Anna Flatscher und Minna Bonnt.

Teil 1 wird am Dienstag um 21:55 Uhr auf SRF zwei ausgestraht. Sollte die Tennisübertragung am Dienstagabend länger dauern, wird die Dokumentation nach «Champions League Highlights» um 00:05 Uhr gezeigt.

Teil 2 dreht sich um das Schweizer Männerteam. SRF begleitet Marco Odermatt während der rennfreien Zeit und beleuchtet den grossen Konkurrenzkampf im Alpinteam aus der Sicht von Gino Caviezel und Nils Hintermann.

Beide kehren nach ihren gesundheitlichen Rückschlägen in der Olympiasaison 2025/26 zurück ins Swiss-Ski-Kader. Zudem werden die norwegischen und österreichischen Top-Cracks unter die Lupe genommen, welche der scheinbar übermächtigen Schweizer Mannschaft im kommenden Winter Paroli bieten wollen.

Der 2. Teil, «Alle gegen die übermächtige Schweiz», wird am Dienstag, 25. November um 20:10 Uhr auf SRF zwei gezeigt.