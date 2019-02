Nach dem aus Schweizer Sicht erfolgreichen WM-Auftakt stehen am Mittwoch die Männer erstmals im Einsatz. Experte Marc Berthod glaubt an eine weitere Medaille.

Die Favoriten

Vincent Kriechmayr (Ö)

Dominik Paris (It)

Matthias Mayer (Ö)

Die WM hat aus österreichischer Sicht nicht erfolgreich begonnen. Im Super-G der Frauen kam keine ÖSV-Athletin unter die Top 10. Die Chancen, dass es im Männerrennen eine Medaille gibt, stehen sehr gut. Kriechmayr und Mayer sind die bislang erfolgreichsten Super-G-Fahrer in diesem Winter, dicht gefolgt von Dominik Paris. Unser Experte Marc Berthod rechnet im WM-Rennen aber nicht mit dem Italiener (siehe Video oben).

Die Schweizer

Mauro Caviezel

Beat Feuz

Thomas Tumler

Marco Odermatt

Die Schweizer gehören im Super-G nicht zu den erstgenannten Medaillen-Favoriten, haben aber allemal Aussenseiter-Chancen. Gerade Mauro Caviezel hat in dieser Disziplin in diesem Winter schon überzeugen können. Dass Feuz an Grossanlässen immer für einen Exploit gut ist, hat er nicht zuletzt mit Olympia-Silber im Super-G von Pyeongchang gezeigt.

Die Fragezeichen

Wozu sind die Norweger in der Lage? Aksel Svindal gibt bei der WM seine Abschiedsvorstellung, viele Experten haben ihn auf dem Zettel, wenn es um die Medaillenvergabe geht. Dasselbe gilt für Aleksander Aamodt Kilde. Zuletzt schwer getan hat sich Kjetil Jansrud.

Die Experten-Prognose

Eine Schweizer Medaille und Rock ‘n Roll von Thomas Tumler – zwei von vielen Prognosen unseres Experten Marc Berthod. Das ganze Video gibt es oben.

Das Podest bei der letzten WM

1. Erik Guay (Ka)

2. Kjetil Jansrud (No)

3. Manuel Osborne-Paradis (Ka)

Der Promi-Tipp

Rainer Pariasek, Moderator beim ORF, sieht das Podest fast durchwegs Rot-Weiss-Rot.

Legende: Sieht zwei Österreicher auf dem Podest Rainer Pariasek. SRF

