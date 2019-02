Der Schweizer Trumpf

Beat Feuz steht in Are als Titelverteidiger am Start. In den Trainings konnte der Schweizer zwar nicht überzeugen, das hat bei ihm aber bekanntlich nichts zu bedeuten. Geht es um die Medaillen, hat ihn jeder Experte auf der Rechnung.

Die weiteren Favoriten

Matthias Mayer (Ö)

Dominik Paris (It)

Johan Clarey (Fr)

Mayer, Paris, ein Franzose oder doch ein Norweger? Es gibt neben Feuz zahlreiche Medaillen-Kandidaten. Die Ausgangslage scheint völlig offen, die Abstände dürften enorm klein sein.

Die weiteren Schweizer

Mauro Caviezel

Niels Hintermann

Carlo Janka

Gilles Roulin

Als Nation des Titelverteidigers hat die Schweiz fünf Startplätze. Während Caviezel und Hintermann bereits gesetzt waren, setzten sich Janka und Roulin in der internen Qualifikation durch. Insbesondere Janka wusste in den Trainings mit den Rängen 9 und 6 zu überzeugen. Nicht gereicht hat es für Youngster Marco Odermatt.

Der Störfaktor

Das Wetter ist in Are derzeit das grosse Thema. Nach zwar tiefen Temperaturen, aber Kaiserwetter zum Auftakt, hat das Wetter umgeschlagen. Für Samstag wird Neuschnee erwartet, zudem könnte der Wind Probleme bereiten.

Die Abschiedsvorstellung

Mit Aksel Svindal beendet am Samstag einer der grössten Skirennfahrer aller Zeiten seine Karriere. Der Norweger, fünffacher Weltmeister und zweifacher Olympiasieger, möchte noch einmal ein Ausrufezeichen setzen.

Die Experten-Prognose

Mit Humor, Link öffnet in einem neuen Fenster hat Marc Berthod seine etwas missglückten Super-G-Tipps kommentiert. Doch der SRF-Experte ist überzeugt, es diesmal besser zu machen. Ganz zuoberst auf der Rechnung hat auch er einen Schweizer (siehe Video oben).

Der Promi-Tipp

Geht es nach Didier Défagos Prognose, gelingt Feuz die Titelverteidigung nicht ganz. Eine Medaille traut der Olympiasieger von 2010 dem Schangnauer aber zu.

Legende: Liegt er damit richtig? Der Tipp von Didier Défago. SRF

Das Podest an der letzten WM

1. Beat Feuz (Sz)

2. Erik Guay (Ka)

3. Max Franz (Ö)

Sendebezug: SRF zwei, are aktuell, 8.2.18, 18:20 Uhr