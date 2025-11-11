Am Wochenende starten die Slalom-Cracks im finnischen Levi in den Winter. Die Schweiz reist mit starker Besetzung an.

Legende: Jubeln sie auch am Samstag? Camille Rast (l.) und Wendy Holdener. APA/BARBARA GINDL

Bald heisst es für die Stangenkünstlerinnen und -künstler wieder: Vorhang auf. Am Wochenende gehen in Levi (FIN) die ersten Slaloms über die Bühne.

Die Frauen eröffnen den Slalom-Weltcup am Samstag, die Männer schlängeln sich dann am Sonntag durch die Tore. Swiss-Ski ist mit einigen Topshots am Start.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei überträgt beide Slaloms am Wochenende wie folgt: Frauen am Samstag : 1. Lauf ab 9:45 Uhr, 2. Lauf ab 12:45 Uhr

: 1. Lauf ab 9:45 Uhr, 2. Lauf ab 12:45 Uhr Männer am Sonntag: 1. Lauf ab 9:45 Uhr, 2. Lauf ab 12:45 Uhr

Elf Schweizerinnen treten die Reise in den Norden Finnlands an. Angeführt wird das Team von den Routinières Camille Rast, Wendy Holdener und Mélanie Meillard. Bei Janine Mächler wird kurzfristig über einen Start entschieden. Die 20-Jährige, die bisher zweimal Weltcup-Punkte gewinnen konnte, gehört im Aufgebot ebenso zu den noch wenig Weltcup-erprobten Fahrerinnen wie Amélie Klopfenstein (23) oder Anuk Brändli (22).

Bei den Männern ist Loïc Meillard der stärkste Schweizer Trumpf. Neben dem Walliser, der im Slalom-Gesamtklassement letztes Jahr den zweiten Platz belegte, bringen auch Tanguy Nef, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern reichlich Erfahrung mit. Das Aufgebot wird mit Marc Rochat, Luca Aerni und Matthias Iten abgerundet.

Weltcup