Das Wetter hat den Organisatoren der Ski-WM in Cortina auch am zweiten Tag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach den starken Schneefällen in den letzten Tagen konnte die Piste der Frauen zwar rechtzeitig in einen renntauglichen Zustand gebracht werden.

Pünktlich um 13:00 Uhr – die Italienerin Marta Bassino stand bereits im Starthaus – folgte dann aber die Meldung, dass sich der Start zum Super-G verzögert. Grund dafür war eine Nebelbank im mittleren Streckenabschnitt.

Was folgte war eine Geduldsprobe: Nach 45 Minuten entschied man sich, den Start nach unten zu versetzen. Neu sollte das Rennen um 14:00 Uhr gestartet werden. Doch auch diesen Plan machte der dichte Nebel zunichte. Um 14:30 Uhr folgte schliesslich die definitive Absage.

Zweiter Rückschlag am zweiten Tag

Damit wartet man in Cortina weiter auf das erste WM-Rennen. Bereits die Kombination der Frauen am Montag hatte abgesagt werden müssen. Nun erwischte es auch das zweite Rennen der Frauen, das Lara Gut-Behrami als eine der absoluten Topfavoritinnen mit Startnummer 7 in Angriff genommen hätte.

Am späteren Nachmittag gaben die Organisatoren das neue Programm bekannt: Beide Super-G werden am Donnerstag durchgeführt. Zudem wurde die Super-Kombi der Männer vom Mittwoch wie bereits zuvor die Frauen-Kombi auf den nächsten Montag verschoben.