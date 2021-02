Die Amerikanerin wird in Cortina in 4 Disziplinen starten. Die Titelverteidigung im Super-G sei aber nicht realistisch.

Legende: Will in Cortina wieder angreifen Mikaela Shiffrin. Keystone

US-Superstar Mikaela Shiffrin plant bei der anstehenden alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. - 21. Februar) so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Grossevent. Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige am Dienstag an.

Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal 3 Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt 4 WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Are vor 2 Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

Respekt vor Gut-Behrami

In diesem Winter ist die 68-fache Weltcup-Siegerin bislang nur Technikrennen gefahren. Zuletzt habe sie zwar 3 Trainingstage im Super-G eingestreut, berichtete sie. Sie trete in dieser Disziplin aber nicht an, um ihren Titel zu verteidigen und verwies unter anderem auf die Topform von Lara Gut-Behrami, die die vergangenen 4 Super-G-Rennen allesamt gewonnen hat.