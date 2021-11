Lake Louise (CAN): 1. Max Franz (AUT) 1:48,93. 2. Otmar Striedinger (AUT) 0,05 zurück. 3. Travis Ganong (USA) 0,34. 4. Aleksander Kilde (NOR) 0,41. 5. Kjetil Jansrud (NOR) 0,44. 6. Stefan Rogentin (SUI) 0,50.



Ferner: 11. Matthias Mayer (AUT) 1,06. 13. Dominik Paris (ITA) 1,28. 20. Nils Alphand (FRA) und Beat Feuz (SUI) je 1,63. 25. Nils Mani (SUI) 1,84. 27. Marco Odermatt (SUI) 1,87. 28. Arnaud Boisset (SUI) 1,92. 38. Niels Hintermann (SUI) 2,49. 42. Vincent Kriechmayr (AUT) 2,69. 53. Gilles Roulin (SUI) 3,24. 54. Nico Gauer (LIE) 3,40. 58. Justin Murisier (SUI) 3,65. 59. Yannick Chabloz (SUI) 3,66. 61. Lars Rösti (SUI) 3,83. – 73 Fahrer gestartet, 71 klassiert.

Nicht am Start u.a.: Carlo Janka, Mauro Caviezel (beide verletzt), Urs Kryenbühl und Ralph Weber (Einreisekomplikationen).