Grosse Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie Swiss-Ski schreibt, ist die 34-jährige Schweizer Skirennfahrerin im Training in Copper Mountain (USA) gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin.

Die Tessinerin soll laut der Mitteilung «so rasch wie möglich» in die Schweiz zurückkehren, wo genauere Abklärungen folgen sollen.

Sicht soll schlecht gewesen sein

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Sturz? Gemäss dem Blick soll die Sicht nicht besonders gut gewesen sein. Wie Rainer Salzgeber, der Rennchef von Gut-Behramis Skiausrüster Head, gegenüber der Zeitung bestätigte, war die Schweizerin bei einer Bodenwelle mit der Hand an einem Tor hängengeblieben. Danach habe sie sich überschlagen. Salzgeber bezeichnete den Sturz als «heftig».

Eine schwere Verletzung wäre wohl gleichbedeutend mit dem bitteren Ende ihrer Karriere. Ende der letzten Saison bestätigte Gut-Behrami, dass sie nach der laufenden Saison einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht.