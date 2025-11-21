Lara Gut-Behrami ist im Training in den USA schwer gestürzt.

Ihr Arzt spricht von einem Kreuzbandriss, was wohl gleichbedeutend mit ihrem vorzeitigen Karriereende wäre.

Gut-Behrami kann erst am Sonntag zurück nach Europa fliegen für genauere Untersuchungen.

Grosse Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie Swiss-Ski schreibt, ist die 34-jährige Schweizer Skirennfahrerin im Training in Copper Mountain (USA) gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin.

Ihr langjähriger Arzt Olivier Siegrist sagte gegenüber Le Nouvelliste: «Sie rief mich an und sagte, sie wolle mich sehen, weil ich ihr Knie kenne.» Im Telefonat mit der Walliser Zeitung lässt Siegrist durchblicken, dass sich Gut-Behrami das Kreuz- und Innenband gerissen habe. Auch ein Meniskusschaden wird befürchtet.

Tschuor: «Reine Spekulationen»

Offiziell bestätigt ist die Diagnose nicht. «Ich kann das definitiv nicht bestätigen, weil ich es nicht weiss, weil es momentan niemand weiss. Das sind reine Spekulationen», sagte Beat Tschuor, Cheftrainer Alpin Frauen, gegenüber SRF. «Es ist etwas im Knie, aber was, kann man nicht sagen.»

Gut-Behrami werde kommende Woche in Genf untersucht. Dass dies so lange dauert, hat laut Siegrist mit ausgebuchten Flügen zu tun. Die Tessinerin werde erst am Sonntag in Mailand landen.

Untersuchungen in Genf nächste Woche

«Ich habe ihr gesagt, dass ich sie gerne sehen werde, aber dass ich nicht mehr arbeite. Julien Billières, mein Nachfolger am Hôpital de la Tour in Genf, wird für sie zuständig sein», so Siegrist.

Tschuor sagte, man werde sich erst Ende nächster Woche wieder äussern. Neben der Knieverletzung zog sich Gut-Behrami gemäss Tschuor eine «leichte Hirnerschütterung» zu. Es gehe ihr aber den Umständen entsprechend gut.

An einem Tor eingehängt

Zum Unfallhergang sagte Tschuor, Gut-Behrami habe im Super-G-Training mit dem Arm an einem Tor eingehängt, dabei sei es bei Tempo 80, 90 zu einem Verdreher gekommen. Es sei bewölkt gewesen und es habe «flaches Licht» geherrscht, die Piste sei aber gut gefärbt gewesen.

Nach einer Erstversorgung sei die Schweizerin ins nahegelegene Frisco westlich von Denver gebracht worden, wo weitere Untersuchungen stattfanden.

Eine schwere Verletzung wäre wohl gleichbedeutend mit dem bitteren Ende ihrer Karriere. Ende des letzten Weltcup-Winters bestätigte Gut-Behrami, dass sie nach der laufenden Saison einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht. Tschuor gab derweil im SRF-Gespräch die Hoffnung nicht auf, dass die Schweizerin noch diesen Winter auf die Piste zurückkehrt.