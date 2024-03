Legende: Joana Hählen Sie hofft trotz Verletzungspech darauf, den Winter mit Renneinsätzen abschliessen zu können. Keystone/Jean-Christophe Bott

7 Schweizerinnen am Weltcup-Finale

Im Unterschied zum Männer-Aufgebot wird die weibliche Delegation von Swiss-Ski beim Saison-Schlussspurt in Saalbach mit 7 selektionierten Athletinnen für die 4 verbleibenden Rennen gerade einmal halb so gross sein. Überraschend im Aufgebot figuriert Joana Hählen. Die Berner Oberländerin zog sich erst Ende Januar bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo eine schwere Knieverletzung zu. Einen erneuten Kreuzbandriss kurierte sie konservativ aus.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Joana Hählen nach Verletzung Trotz kaputten Kreuzbändern mit Optimismus Richtung Comeback 06.02.2024 Mit Video

Nun meldet sich die 32-jährige Speedspezialistin – gemessen an den Weltcup-Punkten in der Abfahrt diese Saison die 19.- sowie im Super-G die 22.-Beste – rasch zurück. Allerdings gibt es hinter ihrer Teilnahme am Weltcup-Finale ein Fragezeichen. So schreibt Swiss-Ski: «Über einen Einsatz von Joana Hählen im Super-G und in der Abfahrt wird kurzfristig entschieden.» Lara Gut-Behrami steht wie erwartet in 3 Disziplinen am Start und hat die Chance auf 4 Kristallkugeln. Das Aufgebot im Detail:

Slalom (16.03.) : Michelle Gisin, Camille Rast, Mélanie Meillard

: Michelle Gisin, Camille Rast, Mélanie Meillard Riesenslalom (17.03.) : Lara Gut-Behrami, Gisin, Rast

: Lara Gut-Behrami, Gisin, Rast Super-G (22.03.) : Gut-Behrami, Gisin, Joana Hählen, Jasmina Suter

: Gut-Behrami, Gisin, Joana Hählen, Jasmina Suter Abfahrt (23.03.): Gut-Behrami, Priska Nufer, Hählen, Gisin

Sämtliche Rennen sind live bei SRF zu sehen.

02:25 Video Archiv: Gut-Behrami kann die Riesenslalom-Wertung noch nicht für sich entscheiden Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.