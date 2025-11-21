Bild 42 von 43. Der letzte Sieg? Im März 2025 brillierte Gut-Behrami am Weltcup-Finale in Sun Valley – und wie: Dank des Sieges im Riesenslalom ist sie bis heute die erste Frau, die mindestens zehn Siege in drei verschiedenen Disziplinen (Abfahrt, Super-G und Riesenslalom) errungen hat. Es war zugleich ihr 100. Podestplatz.

Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.

42 / 43