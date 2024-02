Gar der Entzug der WM wird angedroht: Der Vertrag für das im 2027 geplante Ski-Fest in Crans-Montana ist nach wie vor nicht unterschrieben.

Vertrag für WM in Crans-Montana immer noch nicht unterschrieben

Legende: Gedrückte Stimmung rund um die geplante Heim-WM Swiss-Ski und OK-Präsident Didier Défago haben mit Vorwürfen zu kämpfen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Es war am Abend des 25. Mai 2022, als die Walliser WM-Kandidatur beim 53. FIS-Kongress den Zuschlag für die alpinen Titelkämpfe 2027 erhielt. Crans-Montana setzte sich im Wahlgremium, dem FIS-Vorstand, mit elf Stimmen bereits im ersten Wahlgang gegen die drei konkurrenzierenden Bewerbungen aus Andorra (Soldeu), Norwegen (Narvik) und Deutschland (Garmisch) durch.

Allerdings nicht zur Freude von Präsident Johan Eliasch, so wurde damals von mehreren Seiten kolportiert. Der schwedisch-britische Milliardär an der Spitze des Weltverbands hätte es lieber gesehen, wenn die Andorraner berücksichtigt worden wären.

Happige Vorwürfe seitens der FIS

Nach erfolgter Wahl des Ausrichters war bis anhin das übliche Vorgehen, dass innert weniger Monate der WM-Vertrag zwischen der FIS und dem Veranstalter unterschrieben worden ist. Im Fall der Weltmeisterschaften 2027 ist solches allerdings auch 21 Monate nach der Vergabe in Mailand noch immer nicht geschehen.

Angesichts weit fortgeschrittener Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, die sich auch in finanziellen Belangen stark angenähert hatten, schien in den letzten Wochen eine Unterzeichnung des Vertrags näher als auch schon. Der Zeitpunkt mit den derzeit laufenden Weltcup-Rennen der Frauen in Crans-Montana hätte dazu auch perfekt gepasst.

Stattdessen ging jedoch am Freitagabend die FIS auf Konfrontationskurs. Aufgrund von Recherchen der NZZ veröffentlichte der Weltverband auf seinen Kanälen ein brisantes Statement. In diesem heisst es, dass Swiss-Ski den im Bewerbungsdossier gemachten vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen will. Gemeint sind damit die bei der Kandidatur abgegebenen finanziellen Garantien von Seiten des Bundes, des Kantons Wallis und des Gemeindeverbands Crans-Montana. In der FIS-Mitteilung ist die Rede davon, dass Swiss-Ski falsche Versprechungen gemacht hat.

Angedrohter Entzug der WM

Diego Züger, der CEO Commercial von Swiss-Ski, stellt das in Abrede: «Wir weisen den Vorwurf der FIS, in der Kandidaturphase abgegebene Versprechungen nicht einzuhalten, in aller Form zurück.» Bei Swiss-Ski könne man das FIS-Statement «nicht nachvollziehen, weil diverse Vorwürfe schlicht nicht der Wahrheit entsprechen.»

03:13 Video Archiv: Grosser Aufwand für Ski-WM 2027 in Crans-Montana VS Aus Schweiz aktuell vom 28.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Züger sagt weiter, dass Swiss-Ski seit Beginn fixe Zusagen von Bund, Kanton und Gemeinden über Unterstützungsbeiträge vorlägen, deren Höhe sei «längst vereinbart. An diesen Rahmenbedingungen hat sich seither nichts verändert.» Vielmehr, so hält Diego Züger in der NZZ fest, sei es die FIS, die «während der Verhandlungen die Bedingungen geändert hat». Aus diesem Grund gebe es bislang «noch keine Lösung».

Statt einer Lösung droht nun vielmehr die Eskalation. Im Statement des Weltverbands heisst es: «Falls Swiss-Ski die Verpflichtungen nicht einhalten kann, bleibt der FIS keine andere Wahl, als die Alpin-WM 2027 an einen anderen Kandidaten zu vergeben.» Ein solches Vorgehen wäre beispiellos. Affaire à suivre.