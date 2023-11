An den kommenden zwei Wochenenden finden am Fusse des Matterhorns erstmals alpine Weltcup-Rennen statt. SRF überträgt alle vier Abfahrten live. Bei den Männerrennen kommt es dabei zum Einstand von Beat Feuz als Co-Kommentator.

Die kommenden zwei Wochenenden blickt die Skiwelt gespannt ins Wallis. Am Fusse des Matterhorns in Zermatt-Cervinia finden erstmals in der Geschichte alpine Weltcup-Rennen statt. Und nicht nur das: Die beiden Abfahrten der Männer sind die ersten internationalen Rennen, denn der Start liegt in der Schweiz, das Ziel in Italien. Das war auch bei den zwei Frauen-Abfahrten so vorgesehen, der Start wurde aber kurzfristig auf italienischen Boden verschoben.

SRF begleitet die Premierenrennen – wie bei Ski-Weltcupevents in der Schweiz üblich – hautnah und umfassend. Die Abfahrtsrennen sind auf SRF zwei jeweils live zu sehen. Die Männerrennen am 11. und 12. November 2023 starten um 11.30 Uhr, die Frauenrennen am 18. und 19. November 2023 um 11.45 Uhr. Bei den Männerwettkämpfen gibt dabei Beat Feuz seinen Einstand als Co-Kommentator. «Das Debüt bei einem neuen Rennen und auf einer unbekannten Strecke zu feiern, macht die Aufgabe doppelt herausfordernd und umso spannender. Ich freue mich sehr darauf», sagt der 36-jährige Emmentaler. Die Frauenrennen begleitet Tina Weirather als Expertin.

Die SRG als «Host Broadcaster» Box aufklappen Box zuklappen Die SRG ist gastgebende Fernsehproduzentin der ersten Ausgabe des «Matterhorn Cervino Speed Openings». Als «Host Broadcaster» ist die SRG für die Produktion des Weltsignals verantwortlich. Das Weltsignal ist die Basis für alle TV-Stationen, welche das Rennen übertragen. Sowohl die sprachregionalen TV-Sender der SRG (SRF, RTS, RSI) als auch zahlreiche Fernsehstationen rund um den Globus übernehmen die aufwendig produzierten Bilder und tragen diese in die ganze Welt hinaus. Auch für die Übertragungen im Internet bildet das Weltsignal die Basis. Damit leistet die SRG einen wichtigen Beitrag zur weltweiten medialen Präsenz dieser Schweizer Sportveranstaltung.

Im Radio erleben die Zuhörenden Live-Einschaltungen, Reaktionen und Hintergrundgeschichten. News, Highlights und Zusammenfassungen auf den Onlinekanälen runden das Angebot ab. Zusätzlich sind die Abschlusstrainings jeweils am Freitagmittag auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App im unkommentierten Livestream zu sehen.