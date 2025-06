Legende: Hat klare Pläne für die Zukunft Lara Gut-Behrami Keystone/AP Photo/John Locher

Bei einem Finanzforum am Dienstagabend hat Lara Gut-Behrami als Ehrengast auch einige Fragen über ihre Zukunft beantwortet. Wie der Tagesanzeiger berichtet, stellte sie klar, dass sie nach der kommenden Saison definitiv zurücktreten wird.

Bereits vor den Weltmeisterschaften in diesem Jahr hatte die Tessinerin angekündigt, bei den Titelkämpfen 2027 in Crans-Montana nicht mehr dabei zu sein. Die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina werden somit zum letzten grossen Highlight in Gut-Behramis erfolgreicher Karriere.

Nach Ende ihrer Spitzensport-Laufbahn steht ein Umzug nach London bevor. Ehemann Valon Behrami hat ein Angebot als Technischer Direktor bei seinem Ex-Klub Watford angenommen und wird künftig in England arbeiten.

48 Weltcupsiege

Mit bislang 48 Weltcupsiegen liegt Gut-Behrami in der Schweizer Bestenliste noch 7 Erfolge hinter Vreni Schneider zurück. Diese Marke könnte sie in ihrer letzten Saison noch angreifen. Zudem fährt sie in Cortina um ihre 4. Olympia-Medaille.