Die Schweiz gewinnt an der Junioren-WM in Kanada dank Franjo von Allmen und Aline Höpli die Medaillen Nummern 3 und 4.

Legende: Holt die erste WM-Medaille bei den Frauen Aline Höpli. Keystone/Archiv

Die Schweizer Nachwuchs-Alpinen fahren an den Junioren-Weltmeisterschaften in Kanada weiterhin stark und zu Medaillen. Franjo von Allmen und Aline Höpli holen Edelmetall Nummer 3 und 4.

Zunächst sicherte sich Höpli in Panorama in der Kombination Bronze. Die 21-jährige St. Gallerin stiess dank zweitbester Laufzeit im Slalom vom 24. Platz nach dem Super-G noch auf den 3. Rang vor. Zu Weltmeisterin Marie Lamure aus Frankreich, der als Halbzeit-23. ebenfalls ein traumhafter Slalom-Lauf gelang, fehlten Höpli 0,64 Sekunden.

Von Allmen mit Festspielen

Von Allmen seinerseits brillierte an den Nachwuchs-Titelkämpfen in Nordamerika auch in seinem dritten Rennen. Nach Silber im Super-G und in der Abfahrt resultierte in der Kombination wiederum der 2. Platz. Der 21-jährige Berner Oberländer aus Boltigen verfehlte die Goldmedaille nur um sechs Hundertstel.

Den Titel gewann Giovanni Franzoni, der nach dem Super-G noch 0,28 Sekunden Rückstand auf Von Allmen aufgewiesen hatte. Der Italiener hatte am Freitag schon in der Abfahrt triumphiert.