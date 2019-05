Crans-Montana will zum zweiten Mal nach 1987 eine alpine Ski-WM austragen. Wie die FIS am Donnerstag bekannt gab, bewerben sich mit Garmisch-Partenkirchen (De) und Saalbach (Ö) zwei weitere Wintersportorte um die Titelkämpfe in 6 Jahren.

Nicht nur die Walliser verfügen bereits über Erfahrung. In Saalbach fand 1991 die Ski-WM statt, Garmisch-Partenkirchen war 1978 sowie 2011 Gastgeber.

Entscheid in einem Jahr

Die nordische Ski-WM, die ebenfalls 2025 stattfinden wird, dürfte im norwegischen Trondheim über die Bühne gehen. Der Gastgeber von 1997 ist der einzige Bewerber. Das gilt auch für Krasnojarsk, das die Freestyle- und Snowboard-WM 2025 nach Russland holen will, sowie für Harrachov in Tschechien bezüglich der Skiflug-WM 2024.

Die FIS wird die Veranstaltungen auf ihrem 52. Kongress im Mai 2020 vergeben. Die Kandidaten müssen bis zum 1. September ein detailliertes Konzept vorlegen.